رئیس حفاظت محیط زیست هویزه بر دریافت مجوز زیست محیطی برای اجرای هر طرح توسعهای در تالاب بین المللی هورالعظیم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد ساکی روز شنبه در جریان بازدید میدانی از میدان نفتی یاران و رعایت الزامات زیستمحیطی در تالاب هورالعظیم گفت: در راستای نظارت بر عملکرد زیستمحیطی فعالیتهای نفتی در منطقه غرب کارون، کارشناسان این اداره با همراهی نماینده شرکت پترو ایرانیان کرخه، پیمانکار میدان نفتی یاران و مسئول واحد HSE، از تاسیسات این میدان نفتی بازدید کردند.
وی بر ضرورت اجرای دقیق الزامات قانونی حفاظت از تالابها و عدم انجام فعالیتهای توسعهای قبل از دریافت مجوزهای زیست محیطی تاکید کرد و هدف از این بازدید را بررسی وضعیت اجرای الزامات زیستمحیطی در محدوده تالاب هورالعظیم و اطمینان از رعایت حریمهای حفاظتی تالاب در جریان بهرهبرداری نفت برشمرد.
نماینده شرکت پترو ایرانیان کرخه نیز ضمن اعلام همکاری کامل با سازمان حفاظت محیط زیست، بر تعهد شرکت به اصول توسعه پایدار و حفظ تالاب هورالعظیم تاکید کرد.
در این بازدید بخشهای مختلف میدان شامل سایت، خطوط انتقال، و مسیرهای دسترسی به تاسیسات نفتی بررسی شد.
در ادامه این بازدید نشستی برگزار و مقرر شد بازدیدهای دورهای و مشترک جهت نظارت بر فعالیتهای نفت در تالاب هورالعظیم به صورت مستمر ادامه یابد.
همچنین نسبت به اخذ مجوزهای زیست محیطی توسط مجری طرح جهت فعالیتهای جدید توسعهای اقدام شود.
براساس این گزارش تالاب هورالعظیم بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی جنوب غرب ایران، نقش کلیدی در تعدیل اقلیم، تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی دارد از اینرو، حفاظت از آن در کنار توسعه فعالیتهای صنعتی، از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی به شمار میرود.