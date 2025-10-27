میانگین سن ازدواج در زنجان طی شش ماهه اول امسال ۳۰.۷ سال برای مردان و ۲۵.۱ سال برای زنان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال سه هزار و ۲۱۰ واقعه ازدواج در استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه قبل با سه هزار و ۲۱۸ مورد، کاهش داشته است.

ژاله چیان افزود: میانگین سن زوج‌ها در هنگام ازدواج طی ۶ ماهه اول امسال به ترتیب ۳۰.۷ سال برای مردان و ۲۵.۱ سال برای بانوان در استان زنجان بوده شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته همچنین ۶۰ مورد ازدواج بالای ۷۰ سال در استان ثبت شد که از این تعداد ۵۷ واقعه به مردان و سه واقعه به زنان اختصاص داشت.

ژاله چیان افزود: از مجموع ازدواج‌های ثبت شده در سال گذشته، ۱۸۵ واقعه مربوط به مردان بالای ۶۰ سال و ۲۲ واقعه نیز مربوط به زنان بالای ۶۰ سال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان اضافه کرد: هم اکنون وقایع حیاتی شامل تولد، وفات، ازدواج و طلاق به صورت برخط در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ثبت و ذخیره می‌شود.

وی با بیان اینکه آمار حیاتی استان از مرکز رصد جمعیتی در ثبت احوال استان تهیه می‌شود، خاطر نشان کرد: با ایجاد این مرکز رصد می‌توان از آخرین وضعیت و تحولات جمعیتی استان با خبر شد و این داده‌ها و اطلاعات می‌تواند منبع موثقی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران باشد.