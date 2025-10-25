مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال سه هزار و ۲۱۰ واقعه ازدواج در استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه قبل با سه هزار و ۲۱۸ مورد، کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ژاله چیان گفت: میانگین سن زوج‌ها در هنگام ازدواج طی ۶ ماهه اول امسال به ترتیب ۳۰.۷ سال برای مردان و ۲۵.۱ سال برای بانوان در استان زنجان بوده شده است.

وی افزود: سال گذشته همچنین ۶۰ مورد ازدواج بالای ۷۰ سال در استان ثبت شد که از این تعداد ۵۷ واقعه به مردان و سه واقعه به زنان اختصاص داشت.

ژاله چیان گفت: از مجموع ازدواج‌های ثبت شده در سال گذشته، ۱۸۵ واقعه مربوط به مردان بالای ۶۰ سال و ۲۲ واقعه نیز مربوط به زنان بالای ۶۰ سال بوده است.

وی افزود: همچنین طی ۶ ماه امسال یک هزارو ۱۰۴ واقع طلاق در استان ثبت شدکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۴.۷ کاهش داشته است

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان اضافه کرد: هم اکنون وقایع حیاتی شامل تولد، وفات، ازدواج و طلاق به صورت برخط در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ثبت و ذخیره می‌شود.