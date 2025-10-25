معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نشست رویداد ملی «جامعه‌پرداز» با هدف هم‌افزایی و حمایت از جریان‌های مردمی فعال در حوزه خانواده و جمعیت، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در رویداد ملی جامعه پرداز افزود: خانواده، به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در پایداری فرهنگی و تمدنی جامعه ایفا می‌کند. در حالی که بسیاری از جوامع غربی با فروپاشی ساختار خانواده مواجه‌اند، در جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی، این نهاد مقدس همچنان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و محور توسعه فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: در همین راستا، رویداد ملی «جامعه‌پرداز» با محوریت نمایشگاه ملی جمعیت، فرصتی را فراهم کرده است تا گروه‌ها و مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه‌های ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت گرد هم آیند و تجارب خود را به اشتراک بگذارند.

عزت زمانی افزود: در این نمایشگاه بیش از سه‌هزار مجموعه مردمی از سراسر کشور حضور دارند حضوری که به گفته کارشناسان، نشان‌دهنده‌ آن است که سیاست‌های جمعیتی کشور دیگر صرفاً یک پروژه‌ی دولتی نیست، بلکه حرکتی ملی، مردمی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این رویداد، تعامل میان دولت و نهادهای مردمی است. مسئولان برگزارکننده تأکید دارند که برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی، سازوکاری طراحی شده تا مجموعه‌های غیردولتی بتوانند نقش‌آفرین مؤثر در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های جمعیتی باشند.

به گفته معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی «نظام اسلامی باید بداند که تقویت خانواده و حمایت از جوانی جمعیت، تنها با مشارکت واقعی مردم ممکن است. ما وظیفه خود می‌دانیم که از ظرفیت‌های مردمی حمایت کنیم و بستر فعالیت آنان را گسترش دهیم.»

رویداد ملی جامعه‌پرداز، حرکتی است در مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور با محوریت مردم؛ تلاشی برای هم‌افزایی اجتماعی، فرهنگی و ملی در جهت حفظ و تقویت نهاد خانواده، این رویداد ۸ آبان از ساعت ۸ صبح تا پاسی از شب ادامه دارد.