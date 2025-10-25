به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال کشور، هواداران تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان روس سکو‌های ورزشگاه ۱۷ شهریور این شهر از آزادی مشروط بانوی ایرانی در فرانسه حمایت کردند

تماشاگران و هواداران بسکتبال در آبادان گفتند آزادی بیان در اروپا یک فریب جهانی است.

زمانی که خانم مهدیه اسفندیاری برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه در فضای مجازی فعالیت می‌کرد با اسیر کردن این بانوی ایرانی تلاش کردند تا صدای حقیقت را خاموش کنند، اما در این امر موفق نبودند و نخواهند شد

هواداران بسکتبال می‌گویند در بند کردن مهدیه اسفندیاری نقض آشکار حقوق بشر در اروپای مدعی حقوق بشر است

مهدیه اسفندیاری به صورت مشروط از زندان فرانسه آزاد و در منزلی زیر نطر پلیس فرانسه مراقبت می‌شود تا حدود ۳ ماه آینده دادگاه بعدی برای این بانو تشکیل شود.