رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج نهایی تمامی رشته‌محل‌های متمرکز و شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،آقابابائی افزود: نتایج نهایی تمامی رشته‌محل‌های متمرکز و شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی مهر‌ماه سالجاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند نتایج را از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کرده و پذیرفته‌شدگان باید برای اطلاع از زمانبندی و انجام فرایند ثبت‌نام و انتخاب واحد از امروز به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا به نشانی www.edu.uast.ac.ir مراجعه کنند.