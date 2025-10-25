پخش زنده
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج نهایی تمامی رشتهمحلهای متمرکز و شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،آقابابائی افزود: نتایج نهایی تمامی رشتهمحلهای متمرکز و شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه سالجاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.
وی افزود: داوطلبان میتوانند نتایج را از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کرده و پذیرفتهشدگان باید برای اطلاع از زمانبندی و انجام فرایند ثبتنام و انتخاب واحد از امروز به سامانه جامع آموزشی همآوا به نشانی www.edu.uast.ac.ir مراجعه کنند.