۱۲۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در سواحل بوشهر کشف شد
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف سه شناور تجاری و کشف بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان انواع کالاهای قاچاق در سواحل خلجفارس محدوده استان بوشهر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالله خسروی بیان کرد: مأموران این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی دقیق و اجرای عملیات هوشمندانه، موفق به شناسایی و توقیف سه فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر شدند.
وی افزود: پس از تخلیه کامل بار این شناورها، انواع کالاهای قاچاق از جمله ۳۲ هزار دستگاه لوازم آرایشی و بهداشتی، ۳۰ هزار دستگاه لوازم برقی خانگی، ۴۳ هزار عدد لوازم آشپزخانه، ۱۷۳ جعبه لوازم یدکی خودرو، ۸۰۰ ثوب پوشاک و صدها قلم کالای دیگر کشف شد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر ارزش این محموله قاچاق را بر اساس ارزیابی کارشناسان افزونبر ۱۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: در این عملیات ۴ نفر از عوامل قاچاق دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
سردار خسروی با تأکید بر اینکه امنیت مرزها خط قرمز نظام است، یادآور شد: مرزبانان استان با عزم جدی و قاطعیت عملیاتی خود، اجازه هیچگونه فعالیت سازمانیافته قاچاق در مناطق ساحلی و دریایی را به اخلالگران نخواهند داد.