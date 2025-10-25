به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر شمشیربازی کشور که به میزبانی استان یزد برگزار شد، محمد حسین دهقان نصیری، نماینده شایسته استان قم، با عملکردی موفق، به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافت.

دهقان نصیری در اسلحه فلوره، با پیروزی بر نمایندگان استان‌های یزد، کرمانشاه، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و در مسابقه نیمه نهایی مقابل نماینده دیگر استان کرمانشاه با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ بازی را واگذار کرد و جایگاه سوم را کسب کرد.