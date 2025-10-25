همایش ملی و بین المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از سه روز تبادل دانش با معرفی برگزیدگان در ساری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این همایش گفت: ۴ هزار مقاله به دبیرخانه این کنگره علمی ارسال شد که از نظر کمی و کیفی بی سابقه است.

دکتر احمد علی عنایتی با بیان اینکه این کنگره ۳ روزه بود افزود: این همایش که هزار دانشجو از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در آن شرکت کردند با توجه به نیاز‌ها و فناوری‌های روز در دو محور علمی ویژه و فناوری‌های ویژه برگزار شد.

خیری دبیر علمی این همایش هم با اشاره به اینکه از چهار هزار مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۳۷۰۰ مقاله پذیرفته شد اعلام کرد: از این تعداد یک هزار مقاله به صورت سخنرانی، پوستر عمومی و پوستر تخصصی در این کنگره پذیرش شد

همچنین رئیس‌ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در آیین اختتامیه این رویداد گفت: ۲ طرح با جذب سرمایه گذار وارد مدار تولید می‌شوند.

دکتر رضایی افزود: جوانی جمعیت، هوش مصنوعی و سلامت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پزشکی شخصی و پزشکی از راه دور، نانو فناوری پزشکی از محور‌های این رویداد علمی بود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش گفت ایران در اینده نزدیک با بهره برداری از یک طر ح ویژه بازساختی به رتبه سوم جهان در این حوزه صعود خواهد کرد.

دکتر شاهین آخوندزاده افزود: هدف از پزشکی بازساختی ترمیم و احیا بافت یا اندام آسیب دیده یا از دست رفته است.

همچنین در ادامه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مازندران رتبه دهم پژوهش‌های پزشکی کشور دارد.

گزارش از زینب نجاتی :