مدیرکل بیمه سلامت استان یزد: بیمه سلامت علاوه بر ارائه خدمات درمانی، رویکرد خود را بر پیشگیری از بیماریها و حمایت ویژه از بیماران صعبالعلاج متمرکز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر دریجانی، در نشست خبری با اصحاب رسانه و به مناسبت هفته بیمه سلامت اظهار داشت: «بیمه سلامت یکی از ارکان اصلی نظام سلامت کشور است که مأموریتی فراتر از درمان دارد و بخش قابلتوجهی از برنامههای آن به حوزه پیشگیری اختصاص یافته است.»
وی با اشاره به اجرای طرح «هزار روز طلایی زندگی» در شهرستانهای مهریز، مروست، خاتم و ابرکوه افزود: «این طرح از دوران بارداری تا پایان دو سالگی کودک را پوشش میدهد و با هدف تضمین سلامت جسمی، روانی و تغذیهای نسل آینده از طریق آموزش و مراقبتهای مستمر اجرا میشود.»
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد همچنین با بیان اینکه چاقی در میان دانشآموزان یکی از دغدغههای جدی حوزه سلامت در یزد است، گفت: طرح شناسایی و کنترل چاقی در دانشآموزان ابتدایی شهر یزد با همکاری مربیان بهداشت مدارس، خانوادهها و متخصصان تغذیه آغاز شده است تا با آموزش صحیح و اصلاح سبک زندگی، روند چاقی در کودکان مهار شود.
دریجانی از اجرای برنامههای پیشگیرانه برای بیماران دیابتی نیز خبر داد و افزود:بیماران دریافتکننده انسولین در زمان تأیید دارو، توسط متخصص تغذیه ویزیت میشوند تا با اصلاح رژیم غذایی و سبک زندگی، نیاز به انسولین کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به حمایت بیمه سلامت از بیماران صعبالعلاج تصریح کرد:بیش از ۳۰ نوع بیماری صعبالعلاج در استان یزد، تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیارد تومان از محل صندوق بیماران صعبالعلاج پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سلامت افزود:در مواردی که برخی خدمات یا بیماریها در سامانه تعریف نشده باشند، بیمه سلامت تا سقف ۸۵ میلیون تومان برای هر بیمار پرداخت میکند. بیمهشدگان باید برای بهرهمندی از خدمات ویژه، نشاندار شوند تا پوششهای خاص برای آنها فعال گردد.
دریجانی در ادامه از پوشش کامل هزینههای درمانی کودکان زیر هفت سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، مددجویان کمیته امداد و افراد کمدرآمد دهکهای اول تا پنجم خبر داد و گفت:این گروهها میتوانند با مراجعه به مراکز درمانی دولتی، از خدمات رایگان یا با تخفیف ۹۵ درصدی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به گسترش خدمات بیمه در حوزه درمان ناباروری گفت: بسته کامل خدمات ناباروری در مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت یزد ارائه میشود و بیماران میتوانند در هر سال تا چهار نوبت از این خدمات استفاده کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد در پایان از مردم خواست در صورت نداشتن بیمه فعال، به مراکز بیمه سلامت مراجعه و تحت پوشش قرار گیرند و گفت:دهکهای اول تا پنجم بهصورت رایگان و سایر دهکها با پرداخت سهمی از حق بیمه، میتوانند از خدمات متنوع بیمه سلامت بهرهمند شوند.