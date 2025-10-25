پخش زنده
تیام دهپهلوان، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم MMA بانوان ایران در بازیهای آسیایی جوانان - بحرین، نخستین مدال طلای تاریخ MMA بانوان کشورمان را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دهپهلوان در دیدار نهایی مقابل اِردِنهبات از مغولستان قرار گرفت و در دو راند پیاپی با عملکردی برتر، حریف خود را شکست داد تا نخستین طلای تیم MMA جوانان ایران نیز به نام او ثبت شود.
این موفقیت تاریخی، نقطهعطفی در مسیر رشد MMA بانوان ایران به شمار میرود و نشان از درخشش نسل تازهی مبارزان ایرانی در صحنه جهانی دارد.