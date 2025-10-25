

ویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه یاسوج و دبیر اجرائی جشنواره گفت: مقدمات لازم برای برگزاری این کنگره مهیا شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ یل نوری افزود: صد شخصیت دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ملی و استانی برای شرکت در این کنگره دعوت شده‌اند.

اکوانی ذبی کمیته علمی کنگره هم گفت: تاکنون ۹۵ مقاله به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است که بر اساس نظر هیات داوران 45 اثر برگزیده و طیق برنامه زمانبندی در سه نشست تخصصی (پنل علمی) ارائه می شوند.

کنگره بزرگداشت مقام علمی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) ۷ آبان در دانشگاه یاسوج برگزار می شود.

استاندار هم گفت: در مدت تقریباً یک سال گذشته برای برگزاری بخش علمی کنگره اقداماتی از جمله فراخوان، دریافت مقالات، انتخاب و چاپ متون انجام گرفته که کار ارزشمندی است.

یداله رحمانی تاکید کرد: برگزاری مطلوب کنگره شامل میزبانی از مهمانان ویژه، ارائه مقالات برتر در نشست های تخصصی (پنل های علمی) تخصصی و استفاده از دیدگاه‌های سخنرانان ویژه از اولویت‌های اصلی است.

وی ادامه داد: میهمانان ویژه شامل نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، استانداران ادواری و فعلی استان‌های همسایه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ادواری و سایر علما، طلاب و بزرگان حوزه‌های علمیه خواهند بود.

برگزاری دومین کنگره آیت‌اله سید کرامت اله ملک‌حسینی(ره) برای هفتم آبان برنامه‌ریزی شده است.

