با آغاز طرح تشدید برخورد با سرعت غیرمجاز و رانندگی پرخطر در یزد، رانندگان متخلف شناسایی و با آنان برخورد قانونی می‌شود.

سرعت غیرمجاز و تغییر مسیر ناگهانی، مهم‌ترین علل تصادفات درون شهری یزد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد از اجرای طرح ویژه برخورد با سرعت غیرمجاز و رانندگی پرخطر در معابر شهری خبر داد و گفت: پلیس با استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و گشت‌های نامحسوس، رانندگان متخلف را شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ دستوار با اشاره به حادثه اخیر در بلوار دانشجو یزد گفت: «در سال‌های گذشته بیشترین حوادث فوتی و تصادفات خسارتی در محور بین میدان شهدای محراب تا میدان امام حسین (ع) رخ داده است که عمده علت آن سرعت غیرمجاز است. سرعت مجاز در معابر شهری ۶۰ کیلومتر است، اما متأسفانه برخی رانندگان این حد را رعایت نمی‌کنند.»

رئیس پلیس راهور استان یزد ادامه داد: «تغییر مسیر ناگهانی نیز از دیگر عوامل مهم وقوع تصادفات است. بر اساس ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تغییر مسیر بدون استفاده از چراغ راهنما و رعایت حق تقدم، تخلف محسوب می‌شود و با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

وی تأکید کرد: «رانندگی مسئولانه نشانه بلوغ اجتماعی است. رعایت مقررات و پرهیز از سرعت غیرمجاز می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند. متأسفانه بیشترین سهم تصادفات در استان یزد مربوط به موتورسواران است و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۴ درصد متوفیان موتورسوار در بازه سنی ۱۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. لازم است خانواده‌ها و آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی ترافیکی بیش از پیش نقش‌آفرین باشند.»

سرهنگ دستوار افزود: «متأسفانه برخی رانندگان پس از وقوع تصادفات خسارتی، خودرو‌های خود را حکت نمی‌دهند که این کار باعث ایجاد اختلال در ترافیک و بروز تصادفات بعدی می‌شود. طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، راننده باید بلافاصله پس از تصادف خسارتی، خودرو را از مسیر عبور خارج کرده و با گرفتن عکس یا مستند لازم، موضوع را به کارشناس بیمه اطلاع دهد. رانندگان می‌توانند تا سقف ۴۰ میلیون تومان خسارت را بدون کروکی از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «پلیس راهور استان از پنجشنبه گذشته طرح ویژه کنترل سرعت در معابر اصلی شهر را آغاز کرده و با استفاده از دوربین‌ها و گشت‌های مستقر در نقاط حادثه‌خیز، نظارت خود را بر رعایت سرعت مجاز افزایش داده است.»