به همت قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا درنهاوند تاکنون مشکلات ۹ واحد صنعتی تولیدی مورد رسیدگی قرار گرفته و به چرخه فعالیت برگشته و فعال شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته سرهنگ علی مختاری فرمانده سپاه نهاوند این قرارگاه که از ۲ سال پیش در این شهرستان فعال شده ۵۵ مصوبه در ۵ نشست داشته که منجر به فعال شدن ۹ واحد صنعتی تولیدی شده است.
وی گفت: در این شهرستان در کنار دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی بیش از ۶۵ واحد صنعتی تولیدی وجود دارندکه ۱۷ واحد از انها تعطیل و ۴۸ واحد هم با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند
مختاری افزود: ماموریت اصلی قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا، کمک به صنعت، تولید و اشتغال در کشور است که توانسته آیم در سطح شهرستان گامهای ارزشمندی در راستای فعال سازی واحدها برداریم.
وی در ادامه گفت:در کنار کمک به پرداخت تسهیلات، تلاش شده تا با خرید محصولات تولیدی این واحدها و پرداخت وجه آنها توسط صنایع مادر و هلدینگهای بزرگ پشتوانه دار مثل صنایع خودرو به تولید و اشتغال شهرستان کمک شود.
مختاری گفت: فقط با رایزنی با یک واحد توانسته آیم با خرید حدود ۷ میلیارد تومان محصول تولید شده یکی از کارگاههای تولیدی صنعتی شهرستان، این واحد مجدد فعال شود وبا ظرفیت اسمی مناسب فعالیت ش را آغاز کند.
وی افزود: مصوبات این قرارگاه، چون با حضور مدیران کل ادارات و نهادهای صنعتی، کشاورزی تولیدی برگزار وامضا می شود قابلیت اجرایی شدن دارد.