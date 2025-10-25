پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از توقیف یک دستگاه خودرو وانت آریسان حامل ۵۵۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری گفت: مأموران یگان امداد شادگان در حین کنترل محور مواصلاتی برون شهری به یک دستگاه وانت آریسان حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۵۵۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شادگان در پایان خاطرنشان کرد: طرح برخورد با قاچاق در دستور کار پلیس میباشد و افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا نمایند با برخورد قاطع پلیس روبهرو خواهند شد.