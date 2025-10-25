پخش زنده
مدیرکل دفتر امور گلخانه ای وزارت جهاد پیش بینی کرد تولید قارچ تا پایان امسال نسبت به سال قبل افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام فتاحیفر، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی با پیش بینی تولید ۱۹۵ هزار تن قارچ تا پایان سال، اظهار داشت: در صورت رفع ناترازیهای انرژی و کاهش قطعی برق در واحدهای تولیدی تولید این میزان قارچ محقق می شود.
وی افزود: در ششماهه نخست امسال قطعی برق در برخی ساعات بر روند تولید تأثیر گذاشت اما با بهبود شرایط در نیمه دوم سال، انتظار میرود روند تولید به ثبات برسد.
فتاحی فر گفت: سال گذشته بیش از ۱۸۵ هزار تن قارچ خوراکی در کشور تولید شد که نسبت به سال قبل، پنج هزار تن افزایش داشت.
وی درباره انواع قارچ تولیدی در ایران تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد قارچ خوراکی تولیدی کشور از نوع قارچ دکمهای است و حدود ۵۰۰ تن نیز به سایر گونههای خوراکی و دارویی مانند قارچ صدفی اختصاص دارد.
فتاحی فر با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیون دلار قارچ خوراکی از ایران صادر شد، اظهار داشت: به دلیل وجود کشش بالای بازار داخلی، بخش عمده تولید قارچ در داخل کشور عرضه میشود، اما واحدهای تولیدی ظرفیت لازم برای توسعه صادرات به بازارهای جدید، بهویژه کشورهای حوزه اوراسیا را دارند.