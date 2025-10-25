به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این همایش، مباحثی، چون مدیریت تعارض‌های خانوادگی، تقویت ارتباط مؤثر میان اعضای خانواده و راهکار‌های افزایش آرامش روانی در محیط خانه بررسی شد.

برگزارکنندگان هدف این همایش را ایجاد بستری برای یادگیری، گفت‌و‌گو و رشد خانوادگی عنوان کردند.

این همایش، بخشی از مجموعه برنامه‌هایی‌ست که با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ گفت‌و‌گو در خانواده‌ها طراحی شده است.