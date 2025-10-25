رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از تعدد سامانه‌ها در کشور انتقاد کرد و گفت: سامانه‌هایی که قرار بود گره گشای اقتصاد و تولید باشند حالا به مصیبتی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود نجفی عرب افزود: حدود ۵۰ سامانه در کشور وجود دارد و هر کدام از دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای خود چند سامانه دارند که به یکدیگر هم متصل هم نیستند و این موضوع چالش و مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۲ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول تعریف و ارائه بیش از هزار و ۶۰۰ خدمت الکترونیکی هستند افزود: این خدمات به صورت پراکنده در سامانه‌های مختلف ارائه می‌شوند و ساماندهی مشخصی برای دسترسی یکپارچه به آنها انجام نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از اقدام دولت برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها خبر داد و گفت: رئیس جمهور بعد از مطرح شدن این مشکل در نشست با فعالان اقتصادی، از بخش خصوصی خواستند که برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به دولت کمک کند.

آقای نجفی عرب افزود: اتاق تهران این آمادگی را دارد که با کمک یک تیم کارشناسی به کمک دولت بیاید تا یک سکوی (پلت فرم) یکپارچه هرچه زودتر شکل بگیرد و کشور از این معضل رهایی پیدا کند.