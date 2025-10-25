خیران حوزه سلامت با مشارکت در توسعه و ارتقای خدمات حوزه سلامت، با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، همراه شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خیران حوزه سلامت با مشارکت در توسعه و ارتقای خدمات حوزه سلامت، با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، همراه شدند.

درمانگاه ابن سینا میمند به دستگاه پیشرفته اسلیت لامپ تاپکان مجهز شد

در راستای ارتقای خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و تسهیل تشخیص بیماری‌های بینایی در منطقه، یک دستگاه اسلیت لامپ به همراه متعلقات و میز برقی، به ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال، برای درمانگاه ابن سینا میمند تهیه و به شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد، تحویل داده شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان فیروزآباد گفت: این تجهیزات تخصصی با مشارکت خیران نیک‌اندیش شهر میمند و حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده است؛ از مجموع مبلغ ۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال، حدود ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال از سوی خیران سلامت تأمین شده و سایر مبالغ مربوطه نیز از سوی دانشگاه پرداخت شده است.

محمد دوله، اضافه کرد: دستگاه اسلیت لامپ از تجهیزات حیاتی در حوزه چشم‌پزشکی است که امکان مشاهده دقیق ساختار‌های داخلی چشم مانند قرنیه، عنبیه، عدسی و شبکیه را برای پزشک فراهم می‌سازد؛ این دستگاه نقش مهمی در تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی نظیر آب‌سیاه، آب‌مروارید، عفونت‌ها و آسیب‌های چشمی ایفا می‌کند.

وی افزود: نصب این دستگاه در درمانگاه ابن سینا میمند، سطح خدمات تخصصی چشم‌پزشکی را ارتقا و نیاز به ارجاع بیماران به مراکز بالادستی را کاهش خواهد داد.

اهدای ۵ دستگاه انفیوژن پمپ به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد

در راستای ارتقای خدمات درمانی و افزایش دقت در مراقبت از بیماران، مؤسسه خیریه انصار الغدیر، پنج دستگاه انفیوژن پمپ به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به این بیمارستان اهدا کرد.

دکتر سید محمدجواد سجادی رئیس بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه اظهار کرد: تامین و به‌کارگیری این تجهیزات، نقش بسیار مهمی در بهبود روند درمان بیماران بستری به‌ویژه در بخش‌های ویژه دارد؛ انفیوژن پمپ‌ها با کنترل دقیق میزان تزریق دارو و مایعات، باعث افزایش ایمنی بیماران و کاهش خطا‌های دارویی می‌شوند.

اهدای تجهیزات کامپیوتری به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرکز بهداشت شهدای والفجر

دکتر علیرضا شریعتی رئیس این مرکز گفت: به همت یک خیر سلامت، ۲۸ سیستم کامپیوتر، پنج مانیتور و پنج پرینتر به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرکز بهداشت شهدای والفجر اهدا شد.

همراهی خیرین حوزه سلامت با بیمارستان امام خمینی آباده

با پیگیری‌های دکتر زهرا نیکر ئیس شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی، دکتر محمد کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی و با همت شورای خیرین تأمین سلامت آباده، دستگاه اکوکاردیوگرافی پیشرفته پرتابل و فول دیجیتال به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال خریداری و به بیمارستان امام خمینیآباده تحویل داده شد.

همچنین در اقدامی دیگر، دکتر محمد کشاورزرئیس بیمارستان و دکتر علی برکتین متخصص داخلی بیمارستان با اهدای تجهیزات ضروری، شامل ۲ عدد کپسول اکسیژن و ۲ عدد دستگاه مانومتر، گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان برداشتند.

اهدای یک دستگاه پالس اکسی متر به ارزش تقریبی پانزده میلیون ریال از سوی یک خیر نیک‌اندیش، از دیگر موارد همراهی خیرین نیک اندیش با بیمارستان حضرت امام خمینی آباده است که در به منظور ارتقاء کیفیت خدمات‌دهی و کمک به پایش دقیق بیماران، انجام شد.

در یک اقدام خیرخواهانه و ارزشمند دیگر، یک خیر نیک اندیش تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال به بیمارستان امام خمینی آباده اهدا کرد.

«محمدرضا نیکو» سرپرست مدیریت بیمارستان گفت: این تجهیزات اهدایی شامل ۱۳ دستگاه مانیتور کنسولی و ۱۵ عدد ژل دستگاه سونوگرافی است که نقش حیاتی در بخش‌های درمانی و تشخیصی بیمارستان ایفا می‌کند.