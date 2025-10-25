یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در جریان یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان به بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی صنایع استان تاکید کرد و گفت: بازار تجارت یک بازار رقابتی است و اگر بخواهیم زمینه صادرات کالا‌های تولیدی را به کشور‌های همسایه توسعه دهیم باید کیفیت کالا‌های تولیدی را بالا ببریم.

وی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در کنار افزایش کیفیت کالا‌های تولیدی را زمینه رونق صادرات دانست و افزود:باید تولید کنندگان و تجار استان ما بازار افغانستان را با مطالعه دقیق و براساس شناخت دقیق از ظرفیت این بازار محصولات را به این کشور صادر کنند.

استاندار بر ضرورت احداث سالن اجتماعات و ایجاد امکانات رفاهی در شهر قزوین تاکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت استان قزوین و در راستای تقویت گردشگری استان باید به سمت توسعه امکانات رفاهی در استان پیش برویم.

نوذری همچنین تاکید کرد:با توجه ظرفیت گردشگری استان قزوین، قرار گرفتن در مسیر ۱۲ استان کشور و همچنین نزدیکی به پایتخت متاسفانه نبود یک هتل ۵ ستاره در استان منجر شده است که استان در زمینه جذب گردشگر موفقیت چندانی نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های گردشگری در دست افتتاح استان گفت:باید با پیگیری ستاد تسهیل زمینه حمایت از آنان بیش از پیش فراهم شود.

مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در ادامه به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری ایران با افعانستان در شهرستان بیرجند اشاره کرد و بر ضرورت تقویت و توسعه صادرات به افغانستان با توجه به ظرفیت بالای استان قزوین تاکید کرد.