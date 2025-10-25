پخش زنده
مسابقات فوتبال گل گهر و تراکتور، برنتفورد و لیورپول، ساندرلند و چلسی و دیدار رده بندی و فینال کشتی آزاد، از شبکههای سه و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در جریان دومین روز از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور امروز دیدار بین دو تیم گل گهر و تراکتور را به صورت مستقیم پخش می کند.
در روز دوم از رقابتهای هفته هشتم فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، از ساعت ۱۷، تقابل بین تیمهای گل گهر سیرجان و تراکتور تبریز با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میشود.
در جدول ردهبندی لیگ برتر تیم گلگهر سیرجان با ۱۲ امتیاز از هفت بازی دوم و تراکتور تبریز با ۹ امتیاز از شش بازی هشتم است.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای فوتبال هفته نهم لبیگ برتر انگلیس، نبرد بین تیمهای برنتفورد و لیورپول را با گزارشگری میثم محمدزاده به صورت مستقیم پخش می کند.
برنامه «لذت فوتبال» در جریان برگزاری مسابقات هفته نهم لیگ برتر انگلیس فصل ۲۶_۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۲:۳۰، یکی از جذابترین دیدارها تقابل بین دو تیم برنتفورد و لیورپول را با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت زنده پخش میکند.
لیورپول در سالهای اخیر برابر برنتفورد عملکرد بسیار خوبی داشته است و در پنج تقابل اخیر، با مجموع نتیجه ۱۲ بر یک پیروز میدان شده است.
دیدار حساس لیگ برتر انگلیس بین تیمهای ساندرلند و چلسی، زنده و با گزارش حافظ کاظمزاده از شبکه سه پخش می شود.
دیدار تیمهای ساندرلند و چلسی در چارچوب رقابتهای لیگ برتر انگلیس، ساعت ۱۷:۳۰ پخش می شود.
این مسابقه با گزارش حافظ کاظمزاده و تحلیل کارشناسی، در برنامه «گزارش ورزشی» علاقهمندان فوتبال را همراهی خواهد کرد.
شبکه ورزش در جریان پیکارهای مرحله رده بندی و فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان اوزان ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم، امشب این رقابتها را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب برگزاری مرحله رده بندی و فینال کشتی آزاد صربستان ۲۰۲۵، از ساعت ۱۸:۳۰ این پیکارها را با گزارشگری مشترک هادی عامل، مصطفی حسینی و فرزاد فعلی پخش می کند.
در مرحله فینال وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد بخشی نماینده کشورمان باید منتظر حریفش باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز به کار خود ادامه دهد.
در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز محمدمبین عظیمی در دیدار فینال با موخامد خانیاف از روسیه برای کسب مدال طلا پیکار میکند.