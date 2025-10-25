پخش زنده
امیرمحمد حاتمیان، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم MMA کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان - بحرین، دومین مدال طلا را برای ایران به ارمغان آورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای MMA پسران کشورمان امروز با برگزاری دیدارهای نهایی پیگیری شد که در یکی از حساسترین مبارزات، امیرمحمد حاتمیان در وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف راتکلیف از فیلیپین رفت.
این مبارزه در دو راند پرهیجان برگزار شد و حاتمیان موفق شد بر حریف سرسخت خود غلبه کند و مدال طلای دیگری را به کاروان افتخارآفرین کشورمان بیفزاید.