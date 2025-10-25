رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور بر لزوم توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای تجهیزات این رشته ورزشی در شهرستان بافق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، پور سلمان در حاشیه بازدید از لیگ شمشیر بازی در بافق گفت: هیئت شمشیربازی استان یزد باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سطح تجهیزات و امکانات رقابتی خود را ارتقا دهد.

وی افزود: فدراسیون نیز در این مسیر همراه و پشتیبان هیئت استان یزد خواهد بود تا استعداد‌های درخشان این شهرستان بتوانند در مسیر رشد و پیشرفت گام بردارند.

پورسلمان با اشاره به انگیزه و علاقه بالای نونهالان و نوجوانان بافقی نسبت به این رشته ورزشی، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات استاندارد برای تمرین و برگزاری مسابقات، نقش مهمی در پرورش قهرمانان آینده دارد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی خاطرنشان کرد: با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق و همراهی مسئولان محلی، در آینده نزدیک شاهد افتخارآفرینی شمشیربازان بافقی در سطح ملی و بین‌المللی خواهیم بود.

گفتنی است در مسابقات لیگ شمشیربازی شهرستان بافق ۲۴ شمشیرباز نوجوان از هفت مدرسه حضور دارند که به مدت ۲۰ روز در سالن ورزشی اختصاصی شمشیر بازی ورزشگاه تختی به رقابت می‌پردازند.