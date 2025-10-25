به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان درمجلس شورای اسلامی گفت:زمین چمن مصنوعی هنرستان علامه امینی شهر کلیشادوسودرجان با مساحت ۶۵۰ متر مربع و با ۱۰ میلیارد ریال هزینه با مشارکت خیران به بهره برداری رسید.

رمضان رحیمی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۴ زمین چمن مصنوعی در این شهرستان افتتاح شده است افزود: با هدف بهینه سازی فضا‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و افزایش میزان تحرک بدنی دانش آموزان با مشارکت خیران تا سه ماه آینده ۲ زمین چمن مصنوعی درون مدرسه در دبیرستان شهید صدوقی شهر ابریشم و مدرسه برکت شمس روستای هویه افتتاح شود.