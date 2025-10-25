مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال با تخصیص ۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب در شهر خرمدره، ۱۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نادرخانی گفت: طرح فاضلاب شهر خرمدره مشتمل بر ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و یک کیلومتر خط انتقال همراه با احداث یک باب تصفیه خانه است.

وی افزود: این تصفیه خانه با سیستم لجن فعال و با ظرفیت ۱۵ هزار متر مکعب در شبانه روز فعالیت خواهد داشت.

این مسئول ادامه داد: هدف از اجرای طرح فاضلاب در شهر خرمدره کمک به حفظ منابع آبی و ارتقاء شاخص‌های بهداشتی در این شهر است.

وی یادآور شد: تا کنون ۲۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب همراه با بخشی از ابنیه و واحد‌های تصفیه خانه فاضلاب خرمدره احداث شده است که به دلیل عدم تخصیص ردیف‌های اعتباری اجرای این پروژه متوقف شده بود و اکنون با تخصیص اعتبارات جدید شاهد رونق در اجرای این طرح خواهیم بود.

به گفته نادرخانی با تخصیص پساب حاصل از تصفیه فاضلاب در شهر خرمدره از استفاده منابع آب آشامیدنی به صنایع آب بر در شهرستان خرمدره پیشگیری می‌شود.