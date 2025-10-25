بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام حسین شیخی با تبریک پنجم جمادیالاولی سالروز ولادت حضرت زینب (س)، الگوگیری از صبر و مقاومت حضرت زینب (س) را محور اصلی برنامههای ویژه روز پرستار عنوان کرد.
وی از برگزاری گسترده مراسم در اماکن مذهبی و ساحل بوشهر و حضور ویژه هیئتهای بانوان در این آیینها خبر داد و افزود: امسال مراسم یادبود و جشن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار با همکاری هیاتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها و بهویژه هیئتهای بانوان برگزار خواهد شد. برنامهها شامل راهاندازی ایستگاههای صلواتی در ساحل خلیج فارس، اعزام مبلغ و مبلغات به اماکن مذهبی، سخنرانی و ترویج فرهنگ ایثار و نقش زنان مقاومت در تاریخ اسلام است.
حجتالاسلام شیخی خطاب به سخنرانان مذهبی و وعاظ تأکید کرد: در این مناسبت شایسته است از روحیه مقاومت، صبر زینبی، و ایثار شهدای دفاع مقدس بهخصوص خانوادههای آنان، مادران و همسران شهدا، سخن گفته شود؛ خانوادههایی که با سربلندی، صبوری در مواجهه با مصائب را الگوی جامعه قرار دادهاند.
وی هدف حضرت زینب (س) را نگهداری ارزشهای عاشورا و تبیین حقیقت برای آیندگان دانست و افزود: کلام، صبر و فداکاری این بانوی بزرگ، دوست و دشمن را متاثر ساخته است و باید در مراسم روز پرستار به نقش الهامبخش ایشان توجه ویژه شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر اظهار کرد: اجرای این برنامهها، علاوه بر تقدیر از جامعه پرستاری، بستری برای معرفی فرهنگ مقاومت و ایثارگری بانوان مسلمان است. علاوه بر اعزام مبلغات و برگزاری ایستگاههای صلواتی، تأکید بر نقش اجتماعی بانوان و کادر درمان در سلامت جامعه بخش مهمی از این مراکز خواهد بود.
وی از عموم مردم و خانوادههای شهدا برای حضور فعال در مراسم روز پرستار دعوت کرد تا با گرامیداشت یاد و نام حضرت زینب (س) و کادر درمان، جایگاه معنوی و ارزشمند آنان را در جامعه تقویت کنند.
حجتالاسلام شیخی تصریح کرد: برنامههای ویژه روز پرستار در اماکن مذهبی بوشهر، نمادی از پیوند فرهنگ عاشورا با روحیه ایثار، صبر و مسئولیتپذیری پرستاران و جامعه بانوان استانی است و فرصتی برای انتقال ارزشهای واقعی به نسلهای آینده خواهد بود.