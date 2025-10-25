پخش زنده
ایلیا واحدی، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشورمان در رقابتهای MMA بازیهای آسیایی جوانان - بحرین، مدال طلا کسب کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایلیا واحدی، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشورمان در دیدار نهایی بازی های آسیایی جوانان - بحرین، مقابل عمرجانی از تاجیکستان قرار گرفت و در دو راند نفسگیر با شکست حریف خود موفق شد مدال طلای رقابتها را از آن خود کند.
این موفقیت، سومین مدال طلای تیم ایران در رقابتهای MMA بود و نشاندهنده استمرار قدرت و آمادگی بالای نمایندگان ایران است.