کارشناس هواشناسی استان همدان از افزایش دمای هوای همدان در نیمه دوم این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،روح الله زاهدی بیان کرد: از نظر دمایی تقریباً ثبات نسبی دماها را داریم هرچند که دماهای روزانه میتواند طی نیمه دوم هفته یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند و دماهای صبحگاهی هم تقریباً یک ثبات نسبی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه طی ساعات میانی امروز افزایش سرعت باد و افزایش رشد ابر را میتوانیم انتظار داشته باشیم ضمن اینکه با این رشد ابرها خیلی انتظار بارش را نداریم، تصریح کرد: برای فردا هم عمدتاً افزایش سرعت باد قابل پیشبینی بوده و بعد از آن مقداری از سرعت باد کاسته خواهد شد و میتوان گفت آسمان استان صاف و آفتابی است.
کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین چهار و ۲۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، خاطرنشان کرد: صبح امروز شنبه ۳ آبان اسدآباد، فامنین و بهار با دمای سه درجه سانتیگراد خنکترین و روز گذشته اسدآباد و قهاوند با ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان گزارش شدهاند.