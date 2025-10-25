مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان گفت: ۱۹ هزار و ۸۷۵ تن کود کشاورزی برای شرکت کشت و صنعت کارون و کشاورزان شهرستان شوشتر تامین و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی موسوی اظهار کرد: در نیمه نخست امسال به درخواست شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر، ۷ هزار و ۱۲۵ تن کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان از مبادی تامین و به انبار این شرکت ارسال شد.

وی افزود: در این مدت همچنین ۱۲ هزار و ۷۵۰ تن انواع کود کشاورزی میان کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

موسوی تصریح کرد: از آنجاکه کود‌های کشاورزی، جز عناصر پرمصرف گیاه هستند، تأثیر بسزایی در افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی دارد.