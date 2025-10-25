به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، بزرگداشت حافظ با مشارکت گروه‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های مطالعات خارجی، مطالعات بین المللی، اقتصاد و تجارت بین المللی، زبان و فرهنگ و مطالعات زبان‌های خارجی تیان جین و به میزبانی گروه زبان فراسی دانشکده زبان‌های خارجی و مرکز پژوهش‌های فرهنگ ایران دانشگاه پکن و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد.

در این برنامه که با اجرا و نمایش و شعر خوانی دانشجویان و استادانی از گروه‌های زبان و ادبیات فارسی ۶ دانشگاه همراه بود، عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین ضمن تشکر از دانشگاه پکن به پاس برگزاری این برنامه فاخر با بیان اینکه شعر حافظ، فضای شاد و تپنده‌ای دارد، گفت: جهانبینیِ حافظ بربنیاد گذشت، دوستی با جهان و جهانیان، مِهر و مُدارا و ایثار است و با دشمنی و ستیزه جویی و خشونت به هر شکلی که باشد، مخالف است.

وی اظهار امیدواری کرد، که با همت و همکاری مشترک، شاهد روابط گسترده‌تر و عمیقتر علمی، ادبی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور دوست ایران و چین باشیم و دو ملت بزرگ و صاحب تمدن ایران و چین از برکات این روابط دوستانه، بیش از پیش بهره‌مند شوند.

رحمانی فضلی از جوانان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب ایران خواست تا با سفر به ایران و تکمیل تحصیل خود در یکی از دانشگاه‌های ایران، از نزدیک با فرهنگ، آداب و رسوم، مهربانی و مهمان نوازی ایرانیان آشنا شوند و از طریق تعاملات نزدیک با همتایان خود در دانشگاه‌های ایران، به توسعۀ مناسبات بین ایران و چین بیش از پیش کمک کنند.

پروفسور لی شو جینگ، رئیس شورای دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه پکن نیز در این مراسم با اشاره به تاریخ تأسیس گروه در سال ۱۹۵۷ اعلام کرد: استادان ما در حوزه‌های ادبیات، تاریخ، دین و فرهنگ ایران فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند و دستاورد‌های ارزشمندی ارائه کرده‌اند، و در سال‌های اخیر، آثاری، چون فرهنگ فارسی ـ چینی، فرهنگ چینی ـ فارسی، فرهنگ اصطلاحات و امثال فارسی، کتاب درسی زبان فارسی و مجموعه‌ی کتابخانه متون کلاسیک فارسی منتشر شده است.

وی گفت: تنها در پنج سال گذشته، سه تن از استادان این گروه موفق به دریافت جایزه «کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» شده‌اند و در حال حاضر دو استاد نیز در طرح مشترک «ترجمه متون کلاسیک» که به صورت رسمی توسط دولت‌های چین و ایران پشتیبانی می‌شود، مشارکت دارند و در دهه‌های گذشته نیز بیش از ۱۰ نفر از استادان برجسته ایرانی از جمله دکتر جعفر شهیدی و دکتر مظفر بختیار، در دانشگاه پکن تدریس کرده‌اند و سهمی بسزا در بنیان‌گذاری آموزش و پژوهش زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه داشته‌اند.

رئیس شورای دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه پکن درباره حافظ، شاعر بزرگ ایران نیز گفت: شعر حافظ با احساس صادقانه، اندیشه‌های ژرف و تخیل رمانتیک خود، نه تنها روح ملت ایران را شکل داده، بلکه الهام‌بخش انسان‌ها در سراسر جهان بوده‌است.

در ادامه این مراسم دکتر لیو یینگ‌جون استاد دانشگاه پکن نیز با مرور وضعیت ترجمه و پژوهش دربارۀ اشعار حافظ در چین گفت: با ورود به قرن ۲۱ میلادی، ترجمۀ آثار ادب فارسی در چین رونقی چشمگیر یافت و اوج این روند را می‌توان انتشار مجموعه آثار کلاسیک فارسی دانست که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در ۱۸ جلد، به‌همّت هفت تن از دانش‌آموختگان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن ترجمه و منتشر شد.

در ادامه این محفل ادبی دکتر سید مهدی طباطبائی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد مدعو دانشگاه مطالعات بین المللی به جنبه‌های رفتاری و سلوکی حافظ پرداخت و گفت: دیوان حافظ ساحت‌های مختلفی دارد و محبوبیت حافظ نزد ایرانیان آنچنان است که در کنار قرآن کریم، دیوان اشعار حافظ را در خانه‌ها دارند و می‌خوانند.

زهرا عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد مدعو دانشگاه مطالعات خارجی پکن نیز به "راز‌های جاودانگی شعر حافظ"، و تبیین عواملی پرداخت که باعث شده دیوان حافظ حتی در عصر فنّاوری نیز تازگی و ارتباط خود را با انسان حفظ کند.

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که ضمن قدردانی از میزبانی استادان و دانشجویان دانشگاه پکن، گفت: در آینده، همایشی در باره سنجش اشعار لی بی و حافظ برگزار خواهد شد.