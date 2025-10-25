پخش زنده
زیرگذر و روگذر تکیه و چمن سنندج که با هدف روانسازی ترافیک و تسهیل در تردد شهروندان احداث شده، در روزهای آینده افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شهردار سنندج امروز در بخش خبری صبحدم با بیان این مطلب گفت: این پروژه که با تلاش شبانهروزی مهندسان، کارگران و مسئولان شهری به مراحل پایانی خود رسیده، یکی از طرحهای اثرگذار در توسعه زیرساختهای شهری به شمار میرود.
رشیدی گفت: پروژه زیرگذر و روگذر تکیه و چمن به طول ۳۴۰ متر و با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع طراحی شده است.
وی به تاثیر به سزایی که پروژه زیرگذر تکیه و چمن در کاهش بار ترافیکی خواهد داشت اشاره کرد و گفت: تکمیل و بهره برداری از این پروژه باعث روان سازی ترافیک مسیرهایی چون بلوار پاسداران و میدان آزادی سنندج خواهد شد.