به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد علی شاه حسینی گفت: تعداد ۱۷۷ محکوم مالی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت نیکوکاران یزدی در ۷ ماهه نخست سال جاری از زندان‌های استان یزد آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد داشته است.

شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده ۳۹۸ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۳۶۲ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۷۷ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده، ۱۲۸ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۳۶ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و ۱۱ مددجو مربوط به نفقه و ۲ مددجو محکوم پرداخت دیه حادثه کارگاهی بودند که از این تعداد ۱۹ مددجو زن و تعداد ۱۵۸ مددجو مرد بودند.

شاه‌حسینی ضمن تقدیر و تشکر از نیکوکاران، اظهار داشت: این توفیق بزرگ بدون همدلی و همراهی مردم مؤمن و نوع‌دوست یزد ممکن نبود و بر این باوریم که هر قدم خیر، چراغ امیدی در دل خانواده‌ای گرفتار می‌افروزد و هر مبلغی از یاری‌های مردم، پلی میان بند رهایی و آغاز دوباره‌ی زندگی است.

وی افزود: هنوز تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد در انتظار دست‌های مهربان خیران هستند و ستاد مردمی دیه یزد آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیکوکاران از طریق شماره‌حساب‌ها و درگاه‌های رسمی خود است تا همچنان در مسیر آزادی و احیای زندگی گام برداشته شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه یزد در پایان گفت: امید داریم با تداوم مشارکت نیکوکاران این دیار، در ماه‌های پیش‌رو نیز شاهد بازگشت تعداد بیشتری از زندانیان به آغوش گرم خانواده باشیم و نام یزد همچنان در دفتر مهربانی ایران بدرخشد.