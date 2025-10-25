پخش زنده
جلسات علنی مجلس این هفته در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه برگزار میشود.
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی د ر مورد:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معادهد مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
لایحه اصلاح تبصره ا ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز وکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹)
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر
گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی
- موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
۱- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استانهای خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲،
۲- ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم در آمد و نظام دهک بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کاالبرگ الکترونیکی