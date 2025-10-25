پخش زنده
آیین پایان جشنواره خوشنویسی قلمهای طلایی در شهرضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فاطمه پورخاقان رییس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان شهرضا گفت: این جشنواره با محوریت کتاب و کتابخوانی و در راستای طرح فرهنگی باغ کاغذی با هدف پیوند میان هنر خوشنویسی و دنیای کتاب، برگزار شد.
رییس انجمن خوشنویسان شهرضا نیز گفت: از بین ۸۰ اثر ارسالی، ۳۷ اثر برگزیده و ۱۵ اثر حائز رتبه برتر و ۲۵ اثر شایسته تقدیر شدند.
محمدجواد رحمتی افزود: آثار هنرمندان در سَبکهای نستعلیق، نستعلیق شکسته، نسخ، ثلث، نقاشی خط و تحریری ارائه شده بود.
در این آیین از رتبههای برتر تجلیل شد.