بازبینی آثار جشنواره تئاتر لرستان از پنجم آبان
دبیر اجرایی سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان گفت:بازبینی آثار خیابانی این جشنواره از پنجم آبانماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ پژمان شاهوردی گفت:مرحله بازبینی آثار بخش صحنهای و خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان با حضور ۴۰ گروه نمایشی از پنجم آبانماه جاری ،با بازبینی آثار خیابانی بروجرد آغاز خواهد شد.
دبیر اجرایی سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان افزود:در این دوره از جشنواره، ۶۰ گروه نمایشی در دو بخش صحنهای و خیابانی اعلام حضور کردهاند که نشان از ظرفیت ارزشمند تئاتر در استان دارد.
شاهوردی افزود:همچنین ۲۵ اثر در بخش صحنهای و ۱۵ نمایش در بخش خیابانی وارد مرحله ی بازبینی شدند که از شهرهای مختلف استان به این جشنواره راه یافتهاند.
وی با اشاره به روند داوری و انتخاب آثار جشنواره ی تئاتر لرستان گفت:هشتم تا ۱۱ آبان ماه جاری هم آثار صحنهای این رویداد هنری بازبینی خواهد شد.
سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میشود.