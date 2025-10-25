پخش زنده
امروز: -
سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی به رانندگان خودروهای دارای چراغ زنون و نور غیرمتعارف هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی گفت: استفاده از نورافکنها، چراغهایی با نور خیرهکننده یا رنگهای غیرمجاز، همچنین چراغهای سفید در عقب و چراغهای قرمز در جلو وسیله نقلیه، تخلف محسوب میشود و پلیس به صورت مستمر در حال برخورد با این خودروها است.
وی افزود: تعداد کمی از رانندگان، از چراغهای زنون و غیر استاندارد بهره میبرند که باعث آزار و اذیت بینایی رانندگان مقابل و عابرین پیاده در معابر شهری میشود بنابراین شهروندان در گزارشات متعدد، خواستار برخورد با این رانندگان هستند و در این خصوص مطالبه جدی دارند.
سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال سه هزار و ۳۴۹ خودرو در این خصوص اعمال قانون شدهاند.
وی همچنین از ارائه ۱۸ هزار و ۲ خدمت شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، رسیدگی به تصادفات و سایر خدمات به شهروندان در یک هفته اخیر خبر داد و گفت: ۲۴۴ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در هفته گذشته توقیف شد.
سرهنگ خسروی گفت: در یک هفته گذشته ۱۰۰ راننده قانونمند با اهدای گل و کلاه ایمنی تقدیر شدند.
وی از اعمال قانون ۹۹۹ تخلف حادثه ساز رانندگان در این هفته خبر داد و گفت: همچنین در هفته اخیر ۵۹ راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.