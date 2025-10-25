پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «عاشق پاییز» از نیمه آبان اکران عمومی خود را در سینماهای «هنر و تجربه» آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «عاشق پاییز» به عنوان نخستین تجربه کارگردانی میثم بیدقی به تهیهکنندگی سحر صباغ سرشت قرار است از چهارشنبه چهاردهم آبان اکران خود را سینماهای گروه «هنر و تجربه» آغاز کند. در آستانه اکران عمومی از پوستر این فیلم با طراحی سیروس سلیمی رونمایی شد.
«عاشق پاییز» براساس فیلمنامهای از آرمین طهماسبی، میثم بیدقی و علی باطنی جلوی دوربین رفته و قصه آن درباره عشق و رفاقت است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «عشق، رفاقت و یک راز قدیمی در دل روستایی دور افتاده به هم گره میخورند. جایی که با ورود یک غریبه دیگر هیچکس شبیه قبل نیست.»
حسین مهری، آریا دلفانی، سمیرا سوکی، فهیمه مومنی، یاسمین خلد برین، ماکان حسن پور و مجید پتکی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
نمایش برخط یک فیلم ترسناک
فیلم سینمایی ترسناک «نُه» به کارگردانی شاهین رشیدی از سهشنبه ۶ آبان اکران برخط میشود.
فیلم سینمایی «نُه» (The Nine) به نویسندگی و کارگردانی شاهین رشیدی در ژانر وحشت (اسلشر) از سه شنبه ۶ آبان ساعت ۲۰ در بخش سینما برخط فیلم نت اکران خود را شروع میکند.
تهیهکنندگان این فیلم شاهین باباپور و شاهین رشیدی هستند.
داستان این فیلم که منتخب چندین جشنواره بینالمللی بوده، جنگ جهانی دوم است و با حالتی معماگونه به حضور نازیها در ایران میپردازد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: عکاس جوان و مرموزی سالانه هشت جوان را انتخاب کرده و به منطقهای دورافتاده میبرد تا آیین سالانهاش را به جا بیاورد. شخصیتهای قصه، اما از سرنوشت هولناکی که انتظارشان را میکشد، بیخبر هستند.