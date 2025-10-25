پخش زنده
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: بیش از ۱۰ برنامه تعمیراتی در نیروگاه رامین اهواز- بزرگترین نیروگاه بخاری کشور- اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی بیان کرد: با آغاز فصل تعمیرات، مجموعهای از برنامههای اساسی و میاندورهای در دستور کار قرار گرفته که هدف اصلی آن افزایش پایداری تولید و رفع محدودیتهای فنی در واحدهای مختلف نیروگاه است.
وی افزود: این برنامهها شامل اجرای تعمیرات اضطراری، پروژههای رفع محدودیتهای تولیدی، بهسازی و بازسازی تجهیزات و زیرساختهای نیروگاهی از جمله برجهای خنککن است.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز تصریح کرد: تعمیرات اضطراری واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره پنج، تعمیرات اساسی بویلر شماره یک استارت بویلر فاز یک، بهسازی و بازسازی برج خنککن شماره هشت فاز ۲، تعویض لولههای کندانسور واحد شماره سه در بهمنماه، تعویض یک هزار و ۲۰۰ عدد بسکتهای ایرهیتر کانالهای دود هوای واحد پنج و اجرای تعمیرات میاندورهای سایر واحدهای تولیدی را جزو مهمترین برنامههای تعمیراتی این نیروگاه است.
حافظی ادامه داد: اجرای دقیق و به موقع این برنامهها نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروگاه برای عبور موفق از پیک مصرف برق در تابستان آینده خواهد داشت.
براساس این گزارش نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی، بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا میکند.
نیروگاه رامین با چهار واحد ۳۰۵ مگاواتی و ۲ واحد ۳۱۵ مگاواتی دارای توان تولیدی یکهزارو ۸۵۰ مگاوات است.