به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی اصغر موسویان، کاتب این قرآن گفت: قرآنی به شکل کعبه در ابعاد ۱۲۴ سانتیمتر در ۱۲۴ سانتیمتر طراحی کرده‌ام که چارچوب آن از چوب مرغوب ساخته شده و کل قرآن را بر روی ۷۰ خشت فلزی از جنس برنج و استیل طلایی در ابعاد مختلف طراحی و حکاکی کرده‌ام که این مصحف شریف به وسیله یک سوزن فولادی شکل بر روی فلز مزبور حکاکی شده است.

وی با بیان این که برای طراحی و حکاکی قرآن مورد نظر پنج سال وقت صرف کرده، ادامه داد: این قرآن به خط نسخ حکاکی شده و در واقع از دو هنر حکاکی و خوشنویسی استفاده شده و برای کتابت آن حدود ۶ هزار ساعت زمان صرف شده است.

موسویان با اشاره به اینکه برای پنجاه و دومین بار اقدام به کتابت قرآن کرده است، افزود: برای جانمایی و جابجایی این اثر و انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر، محفظه‌ای از بهترین و مرغوب‌ترین چوب طراحی و ساخته است و در قسمت‌های پایه، چهار چرخ برای جابجایی قرآن به شکل مخفی طراحی شده است.