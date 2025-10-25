پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از قایقرانان، مربیان و اعضای کادر تیم اعزامی به هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم با هدف قدردانی از تلاش ورزشکاران و مربیان برگزار شد و در طی مراسم از محدثه امزاجردیان، ستاره مستعین و مهرسا اکبری بهعنوان ورزشکاران برتر و از متینه نوری و محمد ولدی اطهر بهعنوان مربیان تیم تقدیر بهعمل آمد.
رئیس هیأت قایقرانی استان همدان، در حاشیه این مراسم با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار داشت: استان همدان میزبان مسابقات کشوری سال آینده خواهد بود و در همین راستا، دو پیست استاندارد برای برگزاری رقابتهای ملی در حال تجهیز است
مهران حاجیان در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای هیأت افزود: عملیات نوسازی و بازسازی کمپ قایقرانی در مجموعه توریستی عباسآباد نیز در دستور کار قرار گرفته تا شرایط بهتری برای تمرین و آمادهسازی ورزشکاران فراهم شود.
وی گفت: تلاش و پشتکار قایقرانان جوان استان همدان در المپیاد استعدادهای برتر ستودنی است و این موفقیت حاصل همکاری و همدلی میان ورزشکاران، مربیان و هیأت قایقرانی است.
در ادامه دبیر هیأت قایقرانی استان همدان، نیز ضمن قدردانی از تلاش قایقرانان گفت: موفقیت ورزشکاران استان در المپیاد استعدادهای برتر، نتیجه تلاش مستمر، برنامهریزی هدفمند و حمایت مجموعه هیأت قایقرانی است.
محمد ولدی اطهر اظهار داشت: امیدواریم با تداوم این روند، در مسابقات ملی آینده نیز شاهد درخشش بیشتر ورزشکاران باشیم.
نایب رئس هیات قایقرانی استان همدان در پایان مراسم اظهار داشت: دستاورد قهرمانان در این دوره از المپیاد، علاوه بر مقامآوری و ارتقاء رنکینگ استانی، کسب سهمیهی بیشتر برای اعزام به المپیاد استعدادهای برتر سال آینده نیز بوده است.
متینه نوری افزود: موفقیت این ورزشکاران نشاندهندهی رشد چشمگیر قایقرانی استان و آیندهی روشن این رشته در همدان است.