به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این حادثه ساعت ۹ و ۱۴ دقیقه صبح امروز رخ داد.

مهرداد حسن زاده افزود: با پیگیری مدیریت بحران استانداری هرمزگان، ۶ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس منتقل کردند.

بیشتر بخوانید؛ مهلت دو ماهه برای پلاک‌گذاری شتر‌های سرگردان در بندرلنگه



