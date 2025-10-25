پخش زنده
واژگونی یک دستگاه خودروی سایپا حامل اتباع بیگانه در محور بندرعباس – میناب یک فوتی و ۲۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این حادثه ساعت ۹ و ۱۴ دقیقه صبح امروز رخ داد.
مهرداد حسن زاده افزود: با پیگیری مدیریت بحران استانداری هرمزگان، ۶ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس منتقل کردند.
