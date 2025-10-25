پخش زنده
امروز: -
تیم بسکتبال سه نفره دختران کشورمان در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی جوانان، امارات را شکست داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران که در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان - بحرین همراه با قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A قرار دارد، پس از برتری ۲۲-۶ مقابل ازبکستان و سپس برتری ۲۱-۶ مقابل اردن، در رویارویی با چین ۲۰-۱۳ بازی را واگذار کرد. این تیم امروز در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی برابر امارات قرار گرفت و با نتیجه، ۲۱-۳ پیروز شد.
تیمهای مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.
چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه مییابند که در این مرحله تیمهای اول با چهارم و تیمهای دوم با سوم گروه مقابل بازی خواهند کرد تا چهار تیم برتر مشخص شود.
ملیپوشان ایران در ادامه مسابقات، امروز از ساعت ۱۱:۲۰ با قزاقستان و ساعت ۱۳:۴۰ با چینتایپه دیدار خواهند داشت.