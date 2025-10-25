در هفته پایانی مهرماه، بیش از ۱.۴ تن زعفران نگین به ارزش ۱۵۳.۲ میلیارد تومان در بازار آتی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار معاملات زعفران در هفته گذشته نشان می‌دهد که در بازار آتی زعفران ۱۳ هزار و ۵۷۵ قرارداد به ارزش ۱۵۳.۲ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنین در هفته گذشته ۷۶ هزار و ۲۰۳ گواهی سپرده زعفران به ارزش ۸.۴ میلیارد تومان دادوستد شد.

علاوه بر این، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران نیز به ۲۵۳ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۸۴۱ واحد به ارزش ۹.۹ میلیارد تومان رسید.