به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم شازند گفت: وزارت جهاد کشاورزی، نفت، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز دوازده سال پیش باید جلساتی تشکیل میدادند تا به یک راهکار عملی برای برون رفت از تامین سوخت کشاورزان کشور برسند که متاسفانه کوتاهی صورت گرفته و اقدامی انجام نشده است.

هوشنگ هادیان پور افزود: باتوجه به قاچاق سوختی که روی می‌دهد، تصمیم گرفتند سوخت بخش کشاورزی را کاهش دهند که مورد اعتراض کمیسیون کشاورزی قرار گرفت و پس از دعوت کردن سه نهاد و چندین ساعت بحث وزارت نفت پذیرفت که به اندازه سهمیه گذشته، سوخت مورد نیاز کشاورزان را تامین کند.

نماینده مردم شازند در ادامه افزود: بعد از تلاش‌های بسیار سوخت مورد نیاز تراکتور‌های کشاورزی بر اساس سهمیه سرانه پاییز سال قبل تامین شد و در این زمینه مشکلی نیست.