تفاهمنامه همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی تاشکند با هدف توسعه همکاری های علمی، منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای گسترش همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی بینالمللی، دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی مهندسی آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند (TIIAME) » تفاهمنامهای جامع برای همکاری در حوزههای مشترک امضا کردند.
این تفاهمنامه که در پی برگزاری جلسههای مشترک و گفتوگوهای تخصصی میان نمایندگان دو دانشگاه تهیه و تدوین شده است؛ به امضای دکتر علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز و دکتر باخودیر میرزایف، رئیس دانشگاه ملی تحقیقاتی TIIAMEرسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو دانشگاه متعهد شدند همکاریهای خود را از طریق مبادله اطلاعات و منابع آموزشی، انجام پژوهشهای مشترک، برگزاری سمینارها و نشستهای تخصصی، تبادل اعضای هیئت علمی و دانشجویان، توسعه برنامههای آموزشی مشترک و بررسی امکان ارائه مدارک تحصیلی مشترک (Joint/Dual Degree) گسترش دهند.
اشتراکگذاری منابع کتابخانهای، ازجمله کتابها، پایاننامهها و مقالات علمی، از دیگر محورهای همکاری این دو نهاد خواهد بود.
براساس توافق صورتگرفته، جزئیات اجرایی هریک از زمینههای همکاری از طریق مشورتهای متقابل میان واحدهای آکادمیک دو دانشگاه مشخص خواهد شد و در صورت نیاز، توافقنامههای جداگانهای نیز تنظیم میشود.
دانشگاه ملی تحقیقاتی آبیاری و مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند (TIIAME) یکی از قدیمیترین و معتبرترین مراکز آموزش عالی در جمهوری ازبکستان است که بیش از ۹۰ سال سابقه فعالیت در زمینههای مهندسی آب، کشاورزی، مکانیزاسیون و فناوریهای مرتبط دارد.
این مؤسسه در سال ۲۰۲۰ عنوان «دانشگاه ملی تحقیقاتی» را دریافت کرد و امروزه بهعنوان یکی از قطبهای علمی منطقه در حوزههای مدیریت پایدار منابع آب و توسعه کشاورزی شناخته میشود.
امضای این تفاهمنامه گامی مهم در مسیر بینالمللیسازی آموزش عالی، تقویت ظرفیتهای پژوهشی و ایجاد شبکههای علمی پایدار میان ایران و ازبکستان بهشمار میآید و میتواند زمینهساز توسعه راهکارهای نوآورانه در حوزههای کشاورزی و مدیریت منابع آب باشد.