به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ علی اصغری دبیر این همایش افزود: جایگاه نهج‌البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکرد‌های ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج‌البلاغه، آثار و کارکرد‌های ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه در استحکام درونی و آسیب‌زدایی فراجا، آثار و کارکرد‌های ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه بر اقناع‌سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، آثار و کارکرد‌های ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه بر ارتقای بصیرت دینی و انقلابی، الزامات و راهکار‌های ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج‌البلاغه، مؤلفه‌ها و شاخص‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج‌البلاغه و رهیافت‌های تامین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه از محور‌های این فراخوان است.

وی اضافه کرد: پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در پنج رشته فیلم کوتاه، مقاله‌نویسی شعر، سرود و نقاشی به دبیرخانه همایش تخصصی استانی نهج‌البلاغه در ستاد انتظامی استان اردبیل ارسال کنند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اردبیل با اشاره به نحوه ارسال آثار گفت: تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به معاونت تبلیغات وروابط عمومی عقیدتی سیاسی فرماندهی استان اردبیل واقع در میدان پلیس تحویل و یا به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۱۱۳ در پیام‌رسان ایتا ارسال نمایند.

سرهنگ اصغری یادآور شد: آخرین مهلت فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی استانی نهج‌البلاغه انتظامی استان ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۴ است.