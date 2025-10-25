پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهید عبدالمحمد سالمی در اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره سردار جاویدالاثر شهید عبدالمحمد سالمی از نیروهای شناسایی قرارگاه سری نصرت در اهواز برگزار میشود.
یادواره سردار جاویدالاثر شهید عبدالمحمد سالمی از فرماندهان شناسایی قرارگاه سری نصرت و همرزم شهید علی هاشمی، روز یکشنبه چهارم آبانماه ۱۴۰۴ در محله آسیاباد اهواز برگزار خواهد شد.
در این مراسم که از ساعت ۱۸ در خیابان ۱۲ آغاز میشود، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس استان خوزستان حضور خواهند داشت. در بخشهایی از برنامه، ناگفتههایی از زندگی این شهید والامقام توسط خانواده و بستگان وی روایت خواهد شد.
شهید سالمی از پیشگامان جهاد سازندگی و پشتیبانی جنگ بود که پس از تأسیس قرارگاه نصرت، مسئولیت شناسایی و عملیاتهای برونمرزی را برعهده گرفت.
وی در عملیات خیبر در اسفند ۱۳۶۲ به شهادت رسید و پیکر مطهرش تاکنون به وطن بازنگشته است.
یادبودی از این شهید در کنار مزار یار دیرینش، شهید سید ناصر سید نور در گلزار شهدای اهواز بنا شده است.