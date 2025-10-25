پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ سوم آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم روزنامههای مصر
عناوین مهم روزنامههای مصر شنبه ۲۵ اکتبر به شرح زیر است:
روزنامه الشروق
- نا امیدی آمریکا از اسرائیل: از کنترل خارج شده است
- روبیو: آینده حکومت در غزه باید مورد بحث قرار گیرد
- حماس: ما مشتاق تضمین موفقیت توافق آتشبس هستیم
- وزارت خارجه (مصر) بر حمایت کامل خود از سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی آن تأکید میکند
- یک آگهی تلویزیونی، ترامپ را وادار کرد مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کند
- رئیس جمهور آمریکا مقامات کانادایی را به تحریف اظهارات رونالد ریگان متهم کرد
- پوتین: گفتوگو همیشه بهتر از رویارویی و جنگ است
- زلنسکی: اوکراین هرگونه تبادل زمین با روسیه را رد میکند
- شورای حاکمیتی سودان: صحبت از مذاکره با نیروهای پشتیبانی سریع دروغ است
- سازمان ملل متحد هشدار داد: بیش از ۳۰ میلیون نفر در سودان به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند
روزنامه المصری الیوم
- گروههای فلسطینی، مصر را مأمور مدیریت کامل پرونده غزه کردند
- توافق بر سر ۵ بند اساسی در مورد مرحله بعدی آتشبس
- وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار و گفتوگو کردند
- شانزدهمین سالگرد تولدش را در زندان جشن گرفت؛ محمد ابراهیم، کودک آمریکایی که توسط اشغالگران بازداشت شده بود .. واشنگتن پست: متهم به پرتاب سنگ به سمت خودروهای اسرائیلی است؛ وکیل: بازپرس او را به ضرب و شتم و شکنجه تهدید کرده است
روزنامه الیوم السابع
- غزه یک میدان مین روباز است
- یک سازمان امدادرسانی: نوار غزه برای پاکسازی مهمات منفجر نشده به ۳۰ سال زمان نیاز دارد
- ترامپ به نتانیاهو در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
- موزه بزرگ مصر؛ یک نماد فرهنگی آماده افتتاح
روزنامه الوطن
- رئیس سازمان اطلاعات مصر با هیئتهای فلسطینی درباره راههای تحکیم آتشبس در غزه گفتوگو کرد
- مصر و پاکستان به دنبال افزایش همکاری در حوزههای نظامی هستند
عناوین مهم اخبار روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
عناوین مهم اخبار مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان شنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
«دیلی جنگ»
- گذرگاههای مرزی پاکستان و افغانستان برای چهاردهمین روز متوالی همچنان بسته هستند
- پرونده قضایی مربوط به بستن صفحه «عمران خان» در شبکه اجتماعی «ایکس» ۴ نوامبر بررسی خواهد شد
- دور دوم مذاکرات پاکستان و افغانستان امروز در استانبول برگزار میشود
- پروازهای مستقیم هواپیمایی ملی پاکستان به انگلیسی پس از پنج سال امروز از سرگرفته میشود
«داون نیوز»
- تداوم نقض آتش بس و معاهده صلح از سوی اسرائیل ادامه دارد
- مشاهده نادر ۴ نهنگ «براید» در سواحل گوادر توسط ماهیگیران پاکستانی
- نرخ تورم هفتگی در پاکستان به بالای ۵ درصد رسید
- پاکستان: تجارت ترانزیتی با افغانستان تا بهبود اوضاع امنیتی متوقف میماند
«آج نیوز»
- لاهور بار دیگر در رتبه اول فهرست آلودهترین شهرهای جهان قرار گرفت
- عملیاتهای ارتش پاکستان در منطقه «لکی مروت» و «تانک» به ترتیب منجر به هلاکت ۱۶ و ۸ تروریست شد
- وزارت کشور پاکستان رسما ممنوع الفعالیت شدن گروه مذهبی «تحریک لبیک» را اعلام کرد
- در حملات پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان یکی از فرماندهان حزب الله به شهادت رسید
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- بحث بر سر تقویت ترانزیت سه جانبه میان افغانستان، ترکمنستان و تاتارستان.
- آغاز قریب الوقوع عملیات ساخت سد بر روی رودخانه کنر.
- آغاز همکاری سه جانبه (افغانستان، ایران و ترکیه) برای ساخت خط آهن هرات- مزارشریف.
- هواپیمای بدون سرنشین برای مطالعه مناطق شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
- برگزاری نشست کمیسیون اداری افغانستان به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- پیشبرد همکاریهای ترانزیتی و اقتصادی میان کابل و عشق آباد.
- باید هرچه زودتر روی رودخانه کنر، سد ساخته شود.
- برگزاری نشست وزارت تحصیلات عالی برای تقویت نظام آموزشی.
- مذاکرات افغانستان و پاکستان برای گفتوگو درباره توافقنامه آتش بس در ترکیه.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- ذبیح الله مجاهد: هیئت طالبان برای ادامه مذاکرات آتش بس عازم ترکیه شده است.
- پاکستان: گذرگاههای مرزی با افغانستان تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
- نماینده انگلیس در امور افغانستان درباره حقوق زنان و ثبات منطقه با طالبان گفتوگو کرد.
- سیزدهمین دور گفتوگوهای امنیتی هرات در آلمان برگزار میشود.
- برنامه جهانی غذا: گرسنگی در افغانستان همچنان گسترده است.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- طالبان برای ادامه مذاکره با پاکستان هیئتی را به ترکیه فرستاد.
- بانک جهانی: خسارات مالی زمین لرزه در شرق افغانستان صد وهشتاد و سه میلیون دلار برآورد شده است.
- طالبان میگویند به دستور ملاهبت الله بر روی رودخانه کنر سد میساخته میشود.
- سالروز تاسیس سازمان ملل، یوناما: افغانستان با چالشهای عمیقی مواجه است.
- مقام ایرانی: ویزاهای کار برای کارگران افغانستانی قابل تمدید نیست.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه ۳ آبان ۱۴۰۴
«کامرسانت»
⁃ دونالد ترامپ برای حلوفصل بحران در اوکراین، از چین درخواست کمک خواهد کرد
⁃ در بلژیک درباره ضربه به اقتصاد این کشور بهدلیل داراییهای روسیه هشدار داده شد
⁃ تولیدکنندگان اولیانوفسک قصد دارند برای مذاکرات به ایران سفر کنند
«ار-ب-کا»
⁃ دیمیتریف از تمایل دولت ترامپ برای درک موضع روسیه خبر داد
⁃ ژنرال فرانسوی از آمادگی برای اعزام نیرو به اوکراین سخن گفت
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۲۱ پهپاد بر فراز مناطق مختلف کشور خبر داد
⁃ وزارت امور خارجه چین به اظهارات زلنسکی درباره خودداری پکن از کمک به اوکراین پاسخ داد
⁃ تعداد مجروحان انفجار گاز در سوچی به سه نفر افزایش یافت
«ایزوستیا»
⁃ متهمان به آتشزدن انبار کمکهای ارسالی به اوکراین در لندن تا ۱۷ سال زندان گرفتند
⁃ رئیسجمهور پدرو ادعای ایالات متحده درباره افزایش تولید کوکائین در کلمبیا را دروغ خواند
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ مکرون وعده داد جنگندههای اضافی میراژ به اوکراین ارسال کند
⁃ ایالات متحده تحریمهایی علیه رئیسجمهور کلمبیا اعمال کرد
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه
روزنامه حریت:
اردوغان: مسالۀ یوروفایتر حل شد، عمان و قطر ۳۶ فروند دارند
روابط با قبرس شمالی به مانند گذشته ادامه خواهد داشت
اردوغان: ۵۰۰ هزار نفر صاحب خانه خواهند شد
دعوای لغو کنگرۀ حزب جمهوری خلق رد شد
روزنامه صباح:
طرح ساخت ۵۰۰ هزار خانه برای کم درآمدها: ۱۰ درصد پول پیش، ۲۴۰ ماه قسط
بسیج هلال احمر ترکیه برای غزه
قایق حامل مهاجرین قاچاق غرق شد: ۱۷ کشته
روزنامه سوزجو:
اقتصاد کشور در حسرت حق، حقوق، عدالت
دعوای لغو کنگرۀ حزب جمهوری خلق مختومه شد
رییس شورای عالی رادیو تلویزیون تغییر کرد
دولت از نزدیکان خود ۳.۶ هزارمیلیارد لیر مالیات دریافت نمیکند
روزنامه جمهوریت:
دعوای لغو کنگرۀ حزب جمهوری خلق مختومه شد
اتهام جدید به امام اوغلو: جاسوسی
دولتی که با تروریستها مذاکره میکند به مدت طولانی سرپا نخواهد ماند
فاجعه در دریا: ۱۴ مفقود
روزنامه ترکیه:
خرید خانه با ۶۷۵۰ لیر (۱۶۰ دلار) قسط ماهانه
اکرم امام اوغلو شبکه جاسوسی تاسیس کرده بوده است
رییس جمهور بخش ترک نشین قبرس قسم خورد
میز صلح پاکستان – افغانستان در استانبول
روزنامه ینی شفق:
حسین گون از سرویس جاسوسی انگلیس در مورد اردوغان سوال کرده بود
اردوغان: غزه دوباره روی پای خود خواهد ایستاد
اشغال رفته رفته گسترش داده میشود
دعوای لغو کنگرۀ حزب جمهوری خلق مختومه شد
نوح ییلماز سفیر ترکیه در دمشق شد
روزنامه قرار:
دعوای لغو کنگرۀ حزب جمهوری خلق مختومه شد
امام اوغلو به جاسوسی متهم شد
خانه برای کم درآمدها با ۶۷۵۰ لیر قسط ماهانه
روزنامه آکشام:
رمزهای جاسوسی حسین گون برملا شد
طرح ساخت ۵۰۰ هزار خانه برای کم درآمدها آغاز میشود
یوروفایترها میآیند: ۳۴ جنگنده از ۲ کشور
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
دیلی تلگراف:
پلیس در جستوجوی مردی از منطقه اِپینگ است که با وجود محکومیت به آزار جنسی، بهاشتباه از زندان آزاد شده است.
دیلی میل:
یک مجرم خطرناک که باید به بازداشتگاه مهاجرتی منتقل میشد، بهاشتباه از زندان آزاد شده و اکنون پلیس در تعقیب اوست.
گاردین:
شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات میاندورهای «کرفیلی» زنگ خطر را برای دولت به صدا درآورده و برخی چهرههای ارشد حزب نسبت به آینده نخستوزیر ابراز نگرانی کردهاند.
دیلی میرور:
پرنس اندرو در حال انجام گفتوگوهای نهایی با پادشاه است تا اقامتگاه مجلل خود با سی اتاق را ترک کند.
روزنامه آی پیپر:
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا، میلیونها کارگر از جمله معلمان و نیروهای پلیس را تحت فشار قرار خواهد داد.
فایننشال تایمز:
دونالد ترامپ قصد دارد تعرفههای بیشتری بر کالاهای چینی اعمال کند؛ اظهارات او نگرانیها درباره بیثباتی در تجارت جهانی را افزایش داده است.