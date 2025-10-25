معاون اول قوه قضائیه بر ضرورت توسعه صلح و سازش در پرونده‌های دعاوی خانوادگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در آئین آغاز به کار مجتمع قضایی خانواده ۳ تهران با حضور در شعبه های مجتمع از نزدیک در جریان پیگیری پرونده ها قرار گرفت.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کارکنان این‌ مجتمع خبر داد و گفت: این دوره‌ها به قضات و کارکنان کمک می کند تا ضمن حفظ حقوق طرفین دعوا ، تصمبم های سازنده ای در پرونده ها انخاذ کنند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ما باید با نگاه جدیدی پرونده های دعاوی خانوادگی را پیگیری کنیم که برگزیده از نگاه دینی ماست.

وی افزود: هیچ دادگاهی در کنار خود مشاور خانم یا داوران حرفه ای ندارد، بلکه دادگاه های خانواده با حضور مشاوران خانم پیگیری می شود.

خلیلی تاکید کرد: امروز وظیفه ما در قوه قضائیه بسیار سنگین است و باید از ظرفیت های مشاوره برای توسعه صلح و سازش در پرونده های خانواده استفاده‌ کنیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: مشاوره درست می تواند برای قاضی در امر قضاوت و‌ توسعه صلح و‌سازش کمک کننده باشد.