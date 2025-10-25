استاندار خوزستان از مطرح شدن موضوع سند جامع توسعه خوزستان در هیأت دولت خبر داد و گفت: این سند جامع، زمینه‌ساز پیشرفت همه جانبه استان در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشستی به ریاست استاندار خوزستان و با حضور نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استان، مقدمات، الزامات و برنامه‌ریزی لازم در رابطه با «ستاد ملی توسعه خوزستان» به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و تدوین سند جامع توسعه این استان بررسی شد.

استاندار خوزستان این اقدام را بسترساز حرکت هماهنگ و هم‌افزایی ملی برای شتاب دادن به پیشرفت استان توصیف کرد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، در نشست ستاد توسعه استان، گفت: ستادی در سطح ملی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تحت عنوان «ستاد ملی توسعه خوزستان» تشکیل خواهد شد.

همگرایی برای توسعه ملی - استانی

وی با بیان اینکه این نشست با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد، افزود: هدف از تشکیل این ستاد، ایجاد هم‌افزایی و حرکت هماهنگ برای توسعه هرچه بیشتر استان در چارچوب ساختاری مشخص است.

تدوین سند راهبردی توسعه

استاندار خوزستان با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: بر اساس این سازوکار، سندی تدوین خواهد شد که به‌زودی در هیأت محترم دولت مطرح می‌شود.

موالی‌زاده در ادامه به کیفیت برگزاری نشست اشاره کرد و تأکید کرد: با نمایندگان محترم مجلس مشارکت فعال و دقیقی در این بحث داشتیم و امیدواریم با اجرای این سند، گام‌های موثری برای توسعه استان برداشته شود.

عرصه‌های کلیدی برای پیشرفت

وی اضافه کرد: این سند جامع، زمینه‌ساز پیشرفت همه جانبه استان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی خواهد بود و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق اهداف توسعه‌ای طلب می‌کند.

نشست ستاد ملی توسعه خوزستان یکشنبه با حضور استاندار خوزستان در هیئت دولت برگزار خواهد شد.